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Коронавирус. В Италии количество больных за сутки выросло почти на 100 человек

Коронавирус. В Италии количество больных за сутки выросло почти на 100 человек - Фото
Иллюстративное фото: Shepherd Zhou/ЕРА
26.02.2020, 07:32

По последним данным, в Италии один человек выздоровел, десять зараженных коронавирусом COVID-19 умерли

В Италии за последние сутки количество инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось на 93 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

25 февраля количество зараженных в Италии было 229 человек, сегодня - 322 больных, умерли десять человек, один выздоровел.

По состоянию на 26 февраля, подтверждено 81 002 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 2 762 человек умерли, 30 098  - выздоровели.

В Южной Корее количество зараженных увеличилось почти в два раза за два дня, сейчас инфицированы 1 146 человек, Японии – 170, Иране -95.

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Арина Толина
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