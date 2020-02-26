Коронавирус. В Италии количество больных за сутки выросло почти на 100 человек

Иллюстративное фото: Shepherd Zhou/ЕРА

В Италии за последние сутки количество инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось на 93 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

25 февраля количество зараженных в Италии было 229 человек, сегодня - 322 больных, умерли десять человек, один выздоровел.

По состоянию на 26 февраля, подтверждено 81 002 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 2 762 человек умерли, 30 098 - выздоровели.

В Южной Корее количество зараженных увеличилось почти в два раза за два дня, сейчас инфицированы 1 146 человек, Японии – 170, Иране -95.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа.

По состоянию на 24 февраля, в Италии умерли уже шесть человек, инфицированных коронавирусом.

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