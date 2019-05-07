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07.05.2019, 07:43

Катар даст палестинцам почти полмиллиарда долларов США

Катар даст палестинцам почти полмиллиарда долларов США - Фото
Фото: pixabay.com

Основную часть средств от эмирата пустят на здравоохранение и образование

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Власти Катара заявили, что выделят $480 млн в помощь палестинцам, проживающим на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа. Об этом говорится в Twitter министерства иностранных дел этого ближневосточного эмирата.

Как уточнил шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани, глава МИД Катара, большую часть помощи в размере $300 млн дадут как займы и гранты для сфер здравоохранения и образования.

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На гуманитарную поддержку, спасательные службы и программы ООН пойдут остальные $180 млн.

За последние несколько дней исламисты с территории Сектора Газа выпустили по Израилю более 700 ракет. Часть из них перехватила система ПРО "Железный купол", несколько человек погибли и были ранены. Израиль ответил точечными ударами с воздуха. Таких массированных атак палестинцев не было давно. Уже заключено соглашение о прекращении огня.

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Теги: Западный берег, помощь, Палестина, сектор газа, Катар
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