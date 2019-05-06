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06.05.2019, 08:50

Ракетный кошмар в Израиле. Что известно на утро 6 мая: статистика

Ракетный кошмар в Израиле. Что известно на утро 6 мая: статистика - Фото
Фото: ЕРА

По данным издания The Jerusalem Post, сегодня с утра палестинские группировки ХАМАС и Исламский джихад договорились о прекращении огня с Израилем

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За прошедшие двое суток по территории Израиля из Сектора Газа выпустили 690 ракет, из которых система перехвата "Железный купол" успешно отработала по 240. Такие данные в Twitter приводит утренняя сводка Армии обороны Израиля.

За это время, по официальным данным, погибли четыре гражданина Израиля, точных данных о раненых и пострадавших нет.

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В результате ответных ударов ВВС Израиля число убитых палестинцев, по данным на вечер 5 мая, составляет до 22 человек, ранены более 100.

У 210 000 израильских детей отменяли занятия в школах. Сегодня утром военные сняли все ограничения для жителей приграничных с Газой районов.

В качестве ответных действий авиация Цахаля ударила по 350 целям в Газе, включая площадки, откуда запускали ракеты, командным и тренировочным центрам, цехам по производству оружия, наблюдательным пунктам, а также группам и отдельным лицам, идентифицированным как террористы.

"Мишень терроризма - гражданские, наша мишень - терроризм", - подчеркнули в АОИ.

Несмотря на современную технику, израильская система ПРО перехватывает не все ракеты палестинских боевиков. Когда идет массовый их запуск, как в последние дни, злоумышленники стараются отрабатывать по целям в Израиле во время перезарядки комплексов "Железного купола". Кроме того, ПРО не работает по многим ракетам боевиков, если те летят неточно - в нежилые районы.

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Теги: Израиль, Палестина, сектор газа, хамас, Исламские джихад
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