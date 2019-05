Ракетный кошмар в Израиле. Что известно на утро 6 мая: статистика

За прошедшие двое суток по территории Израиля из Сектора Газа выпустили 690 ракет, из которых система перехвата "Железный купол" успешно отработала по 240. Такие данные в Twitter приводит утренняя сводка Армии обороны Израиля.

За это время, по официальным данным, погибли четыре гражданина Израиля, точных данных о раненых и пострадавших нет.

В результате ответных ударов ВВС Израиля число убитых палестинцев, по данным на вечер 5 мая, составляет до 22 человек, ранены более 100.

У 210 000 израильских детей отменяли занятия в школах. Сегодня утром военные сняли все ограничения для жителей приграничных с Газой районов.

В качестве ответных действий авиация Цахаля ударила по 350 целям в Газе, включая площадки, откуда запускали ракеты, командным и тренировочным центрам, цехам по производству оружия, наблюдательным пунктам, а также группам и отдельным лицам, идентифицированным как террористы.

"Мишень терроризма - гражданские, наша мишень - терроризм", - подчеркнули в АОИ.

In this footage posted by the Hamas-affiliated Shehab News Agency, you can see and hear some of the 600 rockets that have been launched from #Gaza at Israel in the last 36 hours. We will continue to protect and defend Israeli civilians. pic.twitter.com/helZ2wa7nj