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05.05.2019, 23:11

В Израиле выросло число погибших от обстрелов

В Израиле выросло число погибших от обстрелов - Фото
Фото: ЕРА

Число погибших палестинцев, по разным данным, от 16 до 22, ранены более 100

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В Израиле в результате обстрелов из сектора Газа и ответных авиаударов израильской авиации погибли четыре человека, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местную полицию.

Ранее было известно о троих погибших. Четвертый израильтянин стал жертвой ракетного обстрела города Ашдод.

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Число погибших палестинцев, по разным данным, от 16 до 22, ранены более 100. Большинство погибших - члены военизированных группировок, но, как сообщается, среди них есть и мирные жители.

Бои продолжаются уже третий день. 

Из Газы по Израилю за два дня было выпущено около 600 ракет. Только за вчерашний день – около 430 ракет. Из них около 100 были перехвачены тактической системой ПРО Железный купол.

Ранее сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии продолжать "массированные удары" по объектам палестинцев в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории.

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Теги: Израиль, жертвы, обстрелы, Палестина
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