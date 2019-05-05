В Израиле выросло число погибших от обстрелов

Фото: ЕРА

В Израиле в результате обстрелов из сектора Газа и ответных авиаударов израильской авиации погибли четыре человека, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местную полицию.

Ранее было известно о троих погибших. Четвертый израильтянин стал жертвой ракетного обстрела города Ашдод.

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Число погибших палестинцев, по разным данным, от 16 до 22, ранены более 100. Большинство погибших - члены военизированных группировок, но, как сообщается, среди них есть и мирные жители.

Бои продолжаются уже третий день.

Из Газы по Израилю за два дня было выпущено около 600 ракет. Только за вчерашний день – около 430 ракет. Из них около 100 были перехвачены тактической системой ПРО Железный купол.

Ранее сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии продолжать "массированные удары" по объектам палестинцев в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории.