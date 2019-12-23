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Католический орден признал растление 175 подростков

Католический орден признал растление 175 подростков - Фото
Марсиаль Маcиель (Фото: J.L.Pino/EPA)
23.12.2019, 11:43

Обвиняются 33 священника, включая основателя ордена Марсиаля Масиеля

Католический орден Легион Христа официально признал, что 175 несовершеннолетних подверглись домогательствам со стороны священников ордена. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

В домогательствах обвиняются 33 священника. Большинство жертв - мальчики от 11 до 16 лет. По меньшей мере 60 случаев домогательства были совершены основателем ордена, Марсиалем Масиелем.

Из 33 священников, обвиненных в домогательствах, шестеро уже умерли, восемь оставили служение священников, один покинул орден и 18 продолжают состоять в нем. Из них 14 не совершают публичного служения, а четверо служат с ограничениями, исключающими работу с несовершеннолетними.

Легион Христа - орден Римо-католической церкви, основанный Марсиалем Масиелем в 1941 году в Мексике. В 2005 году Масиель был вынужден покинуть пост руководителя ордена из-за обвинений в сексуальных домогательствах, 30 января 2008 года он умер.
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