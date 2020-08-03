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Кейт Миддлтон и принц Уильям отправили фанам открытки с новым фото принца Луи

03.08.2020, 13:58
Кейт Миддлтон и принц Уильям отправили фанам открытки с новым фото принца Луи - Фото
Принц Луи (Фото: Kensington Royal, Instagram)

Фото из официальной фотосессии принца Луи было сделано к его двухлетию

В качестве благодарности за поздравления с днем рождения правнука королевы Елизаветы II Луи, некоторые поклонники получили открытки с неопубликованным ранее портретом двухлетнего принца. Фото открытки поделилась на выходных поклонница королевской семьи katsroyalletters из Германии, сообщает Daily Mail.

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На фото принц Луи улыбается в объектив мамы - Кейт МиддлтонНеопубликованное ранее фото из официальной фотосессии принца Луи было сделано к его двухлетию. Открытки с новым фото получили некоторые фаны наследной четы.

На обратной стороне открытки сказано: "Герцог и герцогиня Кембриджские благодарны за ваши поздравления ко второму дню рождения принца Луи. Ваше поздравление очень понравилось его королевскому высочеству, и он посылает вам свои лучшие пожелания".

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Наталия Софиенко
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