Елизавета II и принц Филипп показали новое совместное фото накануне его 99-летия

Букингемский дворец накануне 99-летия принца Филиппа опубликовал совместное фото королевской четы в Виндзорском замке. Фото опубликовано в Facebook королевской семьи.
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Фотографию, на которой запечатлена королева Елизавета II и принц Филипп, сделали на прошлой неделе на лужайке перед королевскими апартаментами.
BBC News Україна сообщает, что отмечать день рождения герцог будет в Виндзоре, где он вместе с Елизоветой провел последние недели во время карантина в Британии. В 2017 году Филипп перестал официально исполнять свои церемониальные обязанности, а также стал реже появляться на публике.
Королева Елизавета II и принц Филипп состоят в браке 72 года.
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