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Елизавета II и принц Филипп показали новое совместное фото накануне его 99-летия

Елизавета II и принц Филипп показали новое совместное фото накануне его 99-летия - Фото
Королева Елизавета II (Фото: EPA)
10.06.2020, 12:25

Фото сделали на прошлой неделе на лужайке перед королевскими апартаментами

Букингемский дворец накануне 99-летия принца Филиппа опубликовал совместное фото королевской четы в Виндзорском замке. Фото опубликовано в Facebook королевской семьи.

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Фотографию, на которой запечатлена королева Елизавета II и принц Филипп, сделали на прошлой неделе на лужайке перед королевскими апартаментами.

BBC News Україна сообщает, что отмечать день рождения герцог будет в Виндзоре, где он вместе с Елизоветой провел последние недели во время карантина в Британии. В 2017 году Филипп перестал официально исполнять свои церемониальные обязанности, а также стал реже появляться на публике.

Королева Елизавета II и принц Филипп состоят в браке 72 года.

  • 25 марта стало известно, что у принца Чарльза диагностирован COVID-19 с легкими симптомами.
  • 30 марта сообщалось, что принц Чарльз вылечился от коронавируса.

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Владислав Сердюк
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