Кейт Миддлтон к 7-летию принца Джорджа поделилась новым фото наследника престола

Сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, будущему королю Британии, сегодня исполняется семь лет

Ко дню рождению принца Джорджа королевская семья опубликовала его официальную фотографию, которая была сделана матерью - герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Снимок опубликовала королевская пресс-служба в Instagram.

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На фото правнук королевы Елизаветы II позирует в футболке цвета хаки на фоне деревянного дома - скорее всего, в их семейном поместье в графстве Норфолк.

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Принц Джордж родился 22 июля 2013 года в частной больнице Сент-Мэри в Лондоне. Он третий в очереди на британский престол, после своего деда принца Чарльза и отца, принца Уильяма.

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Наталия Софиенко

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