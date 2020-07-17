UA

Британская принцесса Беатрис тайно вышла замуж

17.07.2020, 17:44
Британская принцесса Беатрис тайно вышла замуж - Фото
Принцесса Беатрис (Фото: instagram.com/princesseugenie)

31-летняя Беатрис - внучка королевы Елизаветы II, вышла замуж за итальянского аристократа Эдуардо Мапелло Моцци

Сегодня, 17 июля, принцесса Беатрис и 37-летний Эдуардо Мапелло Моцци тайно связали себя узами брака на частной церемонии в Виндзорском замке. Об этом сообщает Sky News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего на свадьбе было 20 гостей, среди которых британская королева Елизавета II вместе с ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом.

Сначала свадьбу планировали сыграть 29 мая, однако в марте, до того как в Британии ввели карантин, его отменили.  Церемония стала возможной после того, как в стране ослабили карантин и разрешить проводить свадьбы с 30 гостями.

В позапрошлом году вышла замуж младшая сестра Беатрис - принцесса Евгения.

Читайте также: Танцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фото

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
принцесса беатрис свадьба британская королевская семья

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Не знаєш, як дихнути". Репортаж із відділення, де лікують COVID-19

"Не знаєш, як дихнути". Репортаж із відділення, де лікують COVID-19
 