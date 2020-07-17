Британская принцесса Беатрис тайно вышла замуж

31-летняя Беатрис - внучка королевы Елизаветы II, вышла замуж за итальянского аристократа Эдуардо Мапелло Моцци

Сегодня, 17 июля, принцесса Беатрис и 37-летний Эдуардо Мапелло Моцци тайно связали себя узами брака на частной церемонии в Виндзорском замке. Об этом сообщает Sky News.

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Всего на свадьбе было 20 гостей, среди которых британская королева Елизавета II вместе с ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом.

Сначала свадьбу планировали сыграть 29 мая, однако в марте, до того как в Британии ввели карантин, его отменили. Церемония стала возможной после того, как в стране ослабили карантин и разрешить проводить свадьбы с 30 гостями.

В позапрошлом году вышла замуж младшая сестра Беатрис - принцесса Евгения.

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Помолвка Беатрис и Эдуардо Мапелло Моцци состоялась в Италии 26 сентября 2019 года.

Наталия Софиенко

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