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24.06.2019, 06:16

Кинотеатры Грузии отказались от фильмов на русском языке

Кинотеатры Грузии отказались от фильмов на русском языке - Фото
Фото: EPA

Сеть кинотеатров Cavea поддержала участников акций протестов

Сеть кинотеатров Cavea с 20 июня приостановила показ русскоязычных сеансов (фильмов с русским переводом). Об этом сообщает Грузия Online.

В Cavea подтверждают, что данное решение было принято в связи с событиями, развивающимися в последние дни. По их словам, это является проявлением солидарности к участникам антиоккупационной акции.

В компании не уточняют, надолго ли отменены русскоязычные сеансы и будут ли они вообще продолжены.

Cavea является самой большой сетью кинотеатров в Грузии. Кинотеатры Cavea расположены в Тбилиси - в торговых центрах Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall и East Point.

23 июня 2019 года футболисты трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в антиоккупационных футболках, таким образом показав свое отношение к политике страны-агрессора России.

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Теги: Россия, протесты, Грузия, кинотеатры, Cavea
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