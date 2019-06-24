Кинотеатры Грузии отказались от фильмов на русском языке

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Сеть кинотеатров Cavea с 20 июня приостановила показ русскоязычных сеансов (фильмов с русским переводом). Об этом сообщает Грузия Online.

В Cavea подтверждают, что данное решение было принято в связи с событиями, развивающимися в последние дни. По их словам, это является проявлением солидарности к участникам антиоккупационной акции.



В компании не уточняют, надолго ли отменены русскоязычные сеансы и будут ли они вообще продолжены.



Cavea является самой большой сетью кинотеатров в Грузии. Кинотеатры Cavea расположены в Тбилиси - в торговых центрах Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall и East Point.

23 июня 2019 года футболисты трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в антиоккупационных футболках, таким образом показав свое отношение к политике страны-агрессора России.

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