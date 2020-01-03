Китаец бросил монеты в двигатель самолета и получил штраф $17 200

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28-летний Лу Чао был оштрафован на $17 200 за то, что "на удачу" кинул монеты в двигатель самолета компании Lucky Air. Об этом сообщает BBC.

Рейс отменили после того, как сотрудники аэропорта обнаружили две монеты номиналом в 1 юань на земле у двигателя. Его на 10 дней задержали по обвинению в нарушении общественного порядка, однако заставили выплатить компенсацию по гражданскому делу.

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В суде представители Lucky Air сетовали, что отмена рейса принесла им $17 600 убытка. Лу же настаивал на том, что авиакомпания должна была предупредить пассажиров, чтобы они не бросали монеты в самолеты.

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