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Китаец бросил монеты в двигатель самолета и получил штраф $17 200

Китаец бросил монеты в двигатель самолета и получил штраф $17 200 - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
03.01.2020, 12:16

Инцидент произошел еще в феврале 2019, однако решение суда опубликовали лишь сейчас

28-летний Лу Чао был оштрафован на $17 200 за то, что "на удачу" кинул монеты в двигатель самолета компании Lucky Air. Об этом сообщает BBC.

Рейс отменили после того, как сотрудники аэропорта обнаружили две монеты номиналом в 1 юань на земле у двигателя. Его на 10 дней задержали по обвинению в нарушении общественного порядка, однако заставили выплатить компенсацию по гражданскому делу.

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В суде представители Lucky Air сетовали, что отмена рейса принесла им $17 600 убытка. Лу же настаивал на том, что авиакомпания должна была предупредить пассажиров, чтобы они не бросали монеты в самолеты.

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самолет штраф двигатель китаец лу чао
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