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Китай ответил США на возможное размещение ракет в Азии

Китай ответил США на возможное размещение ракет в Азии - Фото
Фото: depositphotos.com
06.08.2019, 12:11

МИД Китая заявил об ответных мерах в случае размещения американских ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Пекин  примет адекватные ответные меры в случае размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет средней дальности наземного базирования. Об этом сегодня заявил официальный представитель МИД Китая, сообщает Deutsche Welle.

О каких конкретно мерах может идти речь, в МИД КНР уточнять не стали.

Дипломат обвинил США в проведении агрессивной политики в регионе.

По его словам, Пекин не будет сидеть сложа руки и примет все необходимые меры для "решительной защиты своей национальной безопасности".

Он пригрозил возможными последствиями для союзников США в Азии, если те согласятся разместить американские ракеты на своей территории. В качестве союзников США в китайском МИДе рассматривают Австралию, Южную Корею и Японию, отмечает Reuters.

Ранее новый министр обороны США Марк Эспер, направляясь с визитом в Австралию, заявил о намерении разместить в регионе американские ракеты средней дальности наземного базирования для противодействия китайским арсеналам.

3 августа президент США Дональд Трамп заявил, что недавно беседовал с президентом России Владимиром Путиным и с лидерами Китая о новом соглашении о ядерном оружии.

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Китай США ракеты Азия Марк Эспер
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