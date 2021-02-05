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Китай провел испытания новой противоракетной системы – она может сбивать спутники: видео

05.02.2021, 13:25
Китай провел испытания новой противоракетной системы – она может сбивать спутники: видео - Фото
Скриншот из видео

Китайские вооруженные силы провели испытания систем для перехвата баллистических ракет средней дальности. Об этом пишет Министерство обороны Китая. 

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Издание The Drive пишет, что подробности этих испытаний пока недоступны, однако отмечается, что такие системы перехвата могут быть использованы Китаем для уничтожения спутников. 

Помимо этого, сообщается, что в китайских соцсетях также появились видео, которые могут свидетельствовать о возможном запуске ракет из северной части Китая.

Вероятно, запуск мог быть произведен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси – он является крупным китайским испытательным центром баллистических ракет.

Издание East Pendoluum публикует предполагаемую траекторию полета китайских ракет.

Станислав Стороженко
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