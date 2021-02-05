Китай провел испытания новой противоракетной системы – она может сбивать спутники: видео

Китайские вооруженные силы провели испытания систем для перехвата баллистических ракет средней дальности. Об этом пишет Министерство обороны Китая.

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Издание The Drive пишет, что подробности этих испытаний пока недоступны, однако отмечается, что такие системы перехвата могут быть использованы Китаем для уничтожения спутников.

Помимо этого, сообщается, что в китайских соцсетях также появились видео, которые могут свидетельствовать о возможном запуске ракет из северной части Китая.

Вероятно, запуск мог быть произведен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси – он является крупным китайским испытательным центром баллистических ракет.

Издание East Pendoluum публикует предполагаемую траекторию полета китайских ракет.

Le MoD chinois confirme qu'un test d'interception anti-missile à mi-course a eu lieu aujourd'hui avec succès.



Les vidéos d'amateur suggèrent que le test aurait eu lieu en soirée. Le missile cible semble avoir été tiré depuis Taiyuan entre 20h00 et 20h37 heure de Pékin. pic.twitter.com/dYG4iae9OL — East Pendulum (@HenriKenhmann) February 4, 2021

15 января сообщалось, что КНДР провела военный парад в честь восьмого съезда Трудовой партии Кореи, первого почти за пять лет, на котором, вероятно, показала стратегические баллистические ракеты подводного базирования.

Станислав Стороженко

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