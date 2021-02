Китай провел испытания новой противоракетной системы – она может сбивать спутники: видео

Китайские вооруженные силы провели испытания систем для перехвата баллистических ракет средней дальности. Об этом пишет Министерство обороны Китая.

Издание The Drive пишет, что подробности этих испытаний пока недоступны, однако отмечается, что такие системы перехвата могут быть использованы Китаем для уничтожения спутников.

Помимо этого, сообщается, что в китайских соцсетях также появились видео, которые могут свидетельствовать о возможном запуске ракет из северной части Китая.

Вероятно, запуск мог быть произведен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси – он является крупным китайским испытательным центром баллистических ракет.

Suspectable footage of intercept over Bayinggola Mongolian A.P., Xinjiang.

(Video Via [email protected]天文八卦学家刘博洋) pic.twitter.com/Sf8EKUIHez