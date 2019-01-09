Китай выпустит из своих концлагерей 2 тыс казахов

Фото: EPA

Китайские власти разрешили 2 тыс этническим казахам в автономном районе Синьцзянь отказаться от гражданства КНР и покинуть страну. Об этом пишет AP.

Казахстан и Китай - важные друг для друга торговые партнеры, и содержание казахов, уйгуртов и других представителей этнического меньшинства в китайских концентрационных лагерях болезненно воспринималось казахстанской стороной, пишет источник.

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По этой причине в КНР согласились освободить более 2 тыс казахов, без уточнения, кто именно и почему может уехать на свою родину.

В прошлом китайские власти проводили масштабную слежку с последующим задержанием этнических казахов по национальному признаку. Таким образом, в концентрационных лагерях КНР в Синьцзяне оказались сотни тысяч казахов.

Тем, кому удалось из них выбраться, рассказывают, что их заставляли отказаться от своей культуры и религии и принять политическую идеологию КНР.

По сообщениям СМИ, Китай проводит жесткую политику в отношении этнического меньшинства в Синьцзяне из опасений сепаратизма и экстремизма: в этом регионе радикальные уйгурты за несколько последних лет уже убили сотни китайцев.

Власти КНР считают, что концентрационные лагеря изменят политическое мышление заключенных и убьют в них все исламские верования.

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