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09.01.2019, 18:20

Китай выпустит из своих концлагерей 2 тыс казахов

Китай выпустит из своих концлагерей 2 тыс казахов - Фото
Фото: EPA

Всего же в концлагерях КНР содержатся сотни тысяч этнических казахов и уйгуртов: от них, якобы, исходит угроза сепаратизма и исламского терроризма

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Китайские власти разрешили 2 тыс этническим казахам в автономном районе Синьцзянь отказаться от гражданства КНР и покинуть страну. Об этом пишет AP.

Казахстан и Китай - важные друг для друга торговые партнеры, и содержание казахов, уйгуртов и других представителей этнического меньшинства в китайских концентрационных лагерях болезненно воспринималось казахстанской стороной, пишет источник.

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По этой причине в КНР согласились освободить более 2 тыс казахов, без уточнения, кто именно и почему может уехать на свою родину.

В прошлом китайские власти проводили масштабную слежку с последующим задержанием этнических казахов по национальному признаку. Таким образом, в концентрационных лагерях КНР в Синьцзяне оказались сотни тысяч казахов.

Тем, кому удалось из них выбраться, рассказывают, что их заставляли отказаться от своей культуры и религии и принять политическую идеологию КНР.

По сообщениям СМИ, Китай проводит жесткую политику в отношении этнического меньшинства в Синьцзяне из опасений сепаратизма и экстремизма: в этом регионе радикальные уйгурты за несколько последних лет уже убили сотни китайцев.

Власти КНР считают, что концентрационные лагеря изменят политическое мышление заключенных и убьют в них все исламские верования.

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Теги: концентрационный лагерь, Китай
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