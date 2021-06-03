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Китай запретил ультрамарафоны и виды спорта с высоким риском после гибели 21 бегуна

03.06.2021, 23:59
Китай запретил ультрамарафоны и виды спорта с высоким риском после гибели 21 бегуна - Фото
Ультрамарафон в Китае (Скриншот видео South China Morning Post)

Китай временно запретил проведение ультрамарафонов и других забегов на длинные дистанции после того, как 22 мая на соревновании в провинции Ганьсу погиб 21 спортсмен. Об этом сообщает BBC.

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Причиной смертей стали экстремальные погодные условия, при которых проходил 100-километровый забег.

Власти Китая ввели временный запрет на все высокорисковые виды спорта, не гарантирующие обеспечение безопасности спортсменов.

Кроме ультрамарафона запретили трейл (длительные забеги по местности с разным рельефом) и полеты в вингсьютах, которые также называют "костюмами-крыльями".

  • 22 мая в в Китае ультрамарафон обернулся трагедией из-за резкого ухудшения погодных условий: 21 спортсмен погиб от переохлаждения. Всего в соревнованиях участвовали 172 человека.

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Наталия Медведева
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Китай марафон смерть
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