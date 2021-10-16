Китай запустил ракету с тремя космонавтами для строительства станции на орбите

Вчера Китай запустил ракету Long March-2F с космическим кораблем Shenzhou-13 к основному модулю будущей космической станции. На борту – три космонавта, которые будут полгода там жить и работать, что является самым длинным периодом пребывания на орбите китайских астронавтов, сообщает Reuters.

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Ракета стартовала с космодрома Цзюцюань. Судно успешно пришвартовалось к порту космостанции, астронавты вошли в ее основной модуль.

Китай начал строительство космической станции с запуска Тяньхэ – первого и самого большого из трех модулей станции. Он станет жилым помещением завершенной космической станции.

Шэньчжоу-13 – вторая из четырех пилотируемых миссий, необходимых для завершения космической станции к концу 2022 года. В рамках последней миссии астронавты проведут испытания ключевых технологий и робототехники на Тяньхэ, необходимых для сборки станции, проверки бортовых систем жизнеобеспечения и проведения научных экспериментов.

13 октября сообщалось, что астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке сфотографировал Киев из космоса, находясь на Международной космической станции.

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Владислав Сердюк

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