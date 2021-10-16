UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай запустил ракету с тремя космонавтами для строительства станции на орбите

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2021, 11:25
Китай запустил ракету с тремя космонавтами для строительства станции на орбите - Фото
Long March-2F (Фото - EPA)

Вчера Китай запустил ракету Long March-2F с космическим кораблем Shenzhou-13 к основному модулю будущей космической станции. На борту – три космонавта, которые будут полгода там жить и работать, что является самым длинным периодом пребывания на орбите китайских астронавтов, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ракета стартовала с космодрома Цзюцюань. Судно успешно пришвартовалось к порту космостанции, астронавты вошли в ее основной модуль.

Китай начал строительство космической станции с запуска Тяньхэ – первого и самого большого из трех модулей станции. Он станет жилым помещением завершенной космической станции. 

Шэньчжоу-13 – вторая из четырех пилотируемых миссий, необходимых для завершения космической станции к концу 2022 года. В рамках последней миссии астронавты проведут испытания ключевых технологий и робототехники на Тяньхэ, необходимых для сборки станции, проверки бортовых систем жизнеобеспечения и проведения научных экспериментов.

  • 13 октября сообщалось, что астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке сфотографировал Киев из космоса, находясь на Международной космической станции. 

Смотрите также: "Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай Long March-2F Shenzhou-13
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 