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Китай заявил, что США поставили под угрозу мир из-за их самолета над Тайваньским проливом

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 12:11
Китай заявил, что США поставили под угрозу мир из-за их самолета над Тайваньским проливом - Фото
Китайская подлодка Type 094A (Иллюстративное фото - EPA - Wu Hong)

Китай обвинил Соединенные Штаты в создании "угрозы" миру и стабильности в Тайваньском проливе после того, как в понедельник американский патрульно-разведывательный самолет P-8A Poseidon пролетел через чувствительный водный путь. Об этом сообщает Reuters.

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Китай заявляет, что "имеет суверенитет, суверенные права и юрисдикцию" над водным путем. Тайвань и Соединенные Штаты считают, что это международный водный путь.

Командование Народно-освободительной армии Китая сообщило, что его силы внимательно следили за самолетом, который также может использоваться для противолодочных миссий.

"Американская сторона намеренно вмешалась в ситуацию в регионе и нарушила ее, а также поставила под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы решительно против этого", – говорится в заявлении.

Соединенные Штаты ранее заявляли, что подобные миссии демонстрируют приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Министерство обороны Тайваня в собственном коротком заявлении сообщило, что самолет летел в южном направлении через пролив.

  • Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что глава КНР Си Цзиньпин хочет в течение четырех лет создать предпосылки для военного вторжения Китая на Тайвань.

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Вадим Ребрина
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Китай США тайвань
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