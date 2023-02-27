Китай заявил, что США поставили под угрозу мир из-за их самолета над Тайваньским проливом
Китай обвинил Соединенные Штаты в создании "угрозы" миру и стабильности в Тайваньском проливе после того, как в понедельник американский патрульно-разведывательный самолет P-8A Poseidon пролетел через чувствительный водный путь. Об этом сообщает Reuters.
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Китай заявляет, что "имеет суверенитет, суверенные права и юрисдикцию" над водным путем. Тайвань и Соединенные Штаты считают, что это международный водный путь.
Командование Народно-освободительной армии Китая сообщило, что его силы внимательно следили за самолетом, который также может использоваться для противолодочных миссий.
"Американская сторона намеренно вмешалась в ситуацию в регионе и нарушила ее, а также поставила под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы решительно против этого", – говорится в заявлении.
Соединенные Штаты ранее заявляли, что подобные миссии демонстрируют приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.
Министерство обороны Тайваня в собственном коротком заявлении сообщило, что самолет летел в южном направлении через пролив.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что глава КНР Си Цзиньпин хочет в течение четырех лет создать предпосылки для военного вторжения Китая на Тайвань.
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