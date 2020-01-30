Китайские власти блокируют эвакуацию британских граждан - СМИ

Фото: Yuan Zheng/EPA

Китайские власти заблокировали первую попытку эвакуации 200 граждан Великобритании из Уханя. Об этом пишет Daily Mail.

Издание высказывает опасения, что британцы окажутся в числе последних эвакуированных на фоне того, как другие страны предпринимают успешные усилия по вывозу своих граждан. США и Япония уже вывели сотни своих людей, Португалия отправила самолет, чтобы забрать около 350 человек сегодня днем. Турция, Франция и Испания завершают планы по эвакуации граждан.

На данный момент британские граждане "все еще находятся в подвешенном состоянии", не зная, когда им ехать в аэропорт, чтобы улететь утренним рейсом в пятницу, а также не знают, куда именно их доставит самолет.

Сообщается, что Великобритания направила военный самолет, чтобы вывезти 200 человек, "заблокированных в Китае". Людям будет разрешено взять только один рюкзак весом 15 кг, и им придется ждать самолет в течение шести часов после встречи в пункте сбора в 3 км от места вылета. Членов семей-китайцев не будут вывозить, так же, как и людей с признаками инфекции. По прибытии пассажиры будут надежно изолированы в течение двух недель.

До аэропорта в Ухане британские граждане должны будут добираться своими силами - через пустынный город с неработающим общественным транспортом и полицейскими контрольно-пропускными пунктами.

Около пяти миллионов жителей покинули Ухань до закрытия города из-за эпидемии.

Читайте также: Новый коронавирус из Китая: все главные новости