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Китайские власти блокируют эвакуацию британских граждан - СМИ

Китайские власти блокируют эвакуацию британских граждан - СМИ - Фото
Фото: Yuan Zheng/EPA
30.01.2020, 14:43

Для эвакуации будет направлен военный самолет, но до места вылета люди должны будут добираться своими силами

Китайские власти заблокировали первую попытку эвакуации 200 граждан Великобритании из Уханя. Об этом пишет Daily Mail.

Издание высказывает опасения, что британцы окажутся в числе последних эвакуированных на фоне того, как другие страны предпринимают успешные усилия по вывозу своих граждан. США и Япония уже вывели сотни своих людей, Португалия отправила самолет, чтобы забрать около 350 человек сегодня днем. Турция, Франция и Испания завершают планы по эвакуации граждан.

На данный момент британские граждане "все еще находятся в подвешенном состоянии", не зная, когда им ехать в аэропорт, чтобы улететь утренним рейсом в пятницу, а также не знают, куда именно их доставит самолет.

Сообщается, что Великобритания направила военный самолет, чтобы вывезти 200 человек, "заблокированных в Китае". Людям будет разрешено взять только один рюкзак весом 15 кг, и им придется ждать самолет в течение шести часов после встречи в пункте сбора в 3 км от места вылета. Членов семей-китайцев не будут вывозить, так же, как и людей с признаками инфекции. По прибытии пассажиры будут надежно изолированы в течение двух недель. 

До аэропорта в Ухане британские граждане должны будут добираться своими силами - через пустынный город с неработающим общественным транспортом и полицейскими контрольно-пропускными пунктами.

  • Около пяти миллионов жителей покинули Ухань до закрытия города из-за эпидемии.

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