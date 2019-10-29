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Китайцы хотят на Луну и Марс

Китайцы хотят на Луну и Марс - Фото
Луна для китайцев - трамплин на Марс (Фото: pixbay.com)
29.10.2019, 17:10

Планируется создать лунную базу для проведения научных исследований

Китай разработал предварительный план пилотируемой лунной экспедиции. Об этом сообщает УНИАН.

Лунная миссия стала одной из тем совещания по космической сфере, состоявшегося 25-28 октября в городе Сямэнь. Заместитель главного конструктора по пилотируемой космической программе Китая Чэнь Шаньгуан пояснил, что перспективные направления развития пилотируемой космонавтики - это экспедиция к Луне, создание лунной базы для проведения научных исследований, накопление технологий и опыта для освоения глубокого космоса, а более долгосрочная цель - отправка человека на Марс.

Ученый уверен, что решение проблем, связанных с выживанием человека на Луне, заложит фундамент для дальнейшего освоения глубокого космоса.

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китайская космическая программа экспедиция на луну полет человека на марс
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