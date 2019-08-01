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КНДР испытала новый реактивный снаряд: "Мучение для врага"

КНДР испытала новый реактивный снаряд: "Мучение для врага" - Фото
Ким Чен Ын (фото - EPA)
01.08.2019, 09:21

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что новое орудие станет "страшным мучением" для тех, кто попадет под его прицел

В КНДР заявили, что испытали новый реактивный снаряд крупного калибра, который, по заявлением правительства Северной Кореи, "будет играть главную роль в наземной военной операции". Об этом сообщает KCNA.

По данным KCNA, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием нового орудия. 

"Тактические данные и технические характеристики разработанного управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа достигли проектных значений, и подтвердили эффективность боевого применения орудия в целом", - подчеркнули в издании. 

Ким Чен Ын назвал результаты испытания "весьма внушительными", и отметил, что попадание под прицел данного орудия станет "страшным мучением" для противника. 

"Высший руководитель, высоко оценил заслуги области оборонной науки и рабочего класса оборонной отрасли", - резюмировали в издании.

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