КНДР испытала новый реактивный снаряд: "Мучение для врага"

Ким Чен Ын (фото - EPA)

В КНДР заявили, что испытали новый реактивный снаряд крупного калибра, который, по заявлением правительства Северной Кореи, "будет играть главную роль в наземной военной операции". Об этом сообщает KCNA.

По данным KCNA, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием нового орудия.

"Тактические данные и технические характеристики разработанного управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа достигли проектных значений, и подтвердили эффективность боевого применения орудия в целом", - подчеркнули в издании.

Ким Чен Ын назвал результаты испытания "весьма внушительными", и отметил, что попадание под прицел данного орудия станет "страшным мучением" для противника.

"Высший руководитель, высоко оценил заслуги области оборонной науки и рабочего класса оборонной отрасли", - резюмировали в издании.

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