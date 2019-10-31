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КНДР запустила 2 баллистические ракеты - Япония

КНДР запустила 2 баллистические ракеты - Япония - Фото
Армия Южной Кореи (фото - huayuzhiku.com) Фото: huayuzhiku.com
31.10.2019, 14:00

Они пролетели 370 км на высоте 90 км упали в море

Японская береговая охрана и вооруженные силы Южной Кореи заявляют, что Северная Корея выпустила 2 неопознанных объекта, которые представляют собой баллистические ракеты. Об этом сообщает Reuters.

Первый из двух снарядов был выпущен в четверг в 16:35 по местному времени из провинции Южный Пхёнган в центре страны, второй снаряд - в 4:38 ночи. Снаряды пролетели приблизительно 370 км на высоте 90 км упали в море между Корейским полуостровом и Японией.

Японские власти заявили, что они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, которая простирается на 200 морских миль (370 км) от суши.

Американская авиабаза в Мисаве, расположенная в 1127 км к северу от Токио, осведомила о реальном сигнале о ракетной атаке и предупредила людей о необходимости искать убежище. Время запуска во второй половине дня - отклонением от стандартного графика  испытаний, которые обычно проводились на рассвете.

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