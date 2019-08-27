Северная Корея разрабатывает ракеты нового типа - Япония

Северная Корея занимается разработкой ракет с изменяемой траекторией полета с целью более эффективного преодоления систем противоракетной обороны. Об этом сообщает Nippon.com
Министр обороны Японии Такеси Ивея отметил, что две баллистические ракеты малой дальности, запущенные Северной Кореей в субботу утром, можно считать ракетами нового типа.
По словам министра обороны Японии, Северная Корея, запуская ракеты одна за другой, возможно, работает над повышением секретности и скорости, с которой ракеты могут быть развернуты, чтобы усложнять их обнаружение, уточняет издание Jiji Press.
"Северная Корея, возможно, пытается усовершенствовать свои возможности и точность атаки", - cказал он.
Читайте также: Северная Корея заявила об испытании новых ракет: фото