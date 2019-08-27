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Северная Корея разрабатывает ракеты нового типа - Япония

Северная Корея разрабатывает ракеты нового типа - Япония - Фото
Северная Корея (фото - EPA)
27.08.2019, 16:12

Министр обороны Японии прокомментировал недавний запуск ракет в КНДР

Северная Корея занимается разработкой ракет с изменяемой траекторией полета с целью более эффективного преодоления систем противоракетной обороны. Об этом сообщает Nippon.com

Министр обороны Японии Такеси Ивея отметил, что две баллистические ракеты малой дальности, запущенные Северной Кореей в субботу утром, можно считать ракетами нового типа.

По словам министра обороны Японии, Северная Корея, запуская ракеты одна за другой, возможно, работает над повышением секретности и скорости, с которой ракеты могут быть развернуты, чтобы усложнять их обнаружение, уточняет издание Jiji Press.

"Северная Корея, возможно, пытается усовершенствовать свои возможности и точность атаки", - cказал он.

  • 25 июля КНДР впервые запустила ракеты после встречи Ына с Трампом, состоявшейся в конце июня. Инцидент произошел на фоне растущей неопределенности относительно перспектив переговоров на уровне лидеров КНДР и США. Пхеньян призвал Сеул отказаться от запланированных на август совместных учений с войсками США, пригрозив срывом переговорного процесса.
  • 7 августа Ким Чен Ын заявил, что последний запуск новых ракет является предупреждением США и Южной Корее на фоне их совместных военных учений.

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