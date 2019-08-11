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Северная Корея заявила об испытании новых ракет: фото

Северная Корея заявила об испытании новых ракет: фото - Фото
Ким Чен Ын (фото - EPA)
11.08.2019, 14:18

По данным СМИ, две ракеты малой дальности пролетели около 400 километров

Центральное телеграфное агентство Кореи заявило о проведении 10 августа испытаний новых ракет под руководством лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

"Как только высший руководитель дал приказ о проведении стрельбы, мощные чучхейские ракеты выпустили ослепительные блески, как будто дают знать о своем рождении", - отмечается в сообщении.

Фото: EPA

Южнокорейское агентство Ренхап уточняет, КНДР предположительно запустила две ракеты малой дальности, которые пролетели около 400 километров.

Это пятый запуск ракет с конца июля 2019 года.

  • 25 июля КНДР впервые запустила ракеты после встречи Ына с Трампом, состоявшейся в конце июня. Инцидент произошел на фоне растущей неопределенности относительно перспектив переговоров на уровне лидеров КНДР и США. Пхеньян призвал Сеул отказаться от запланированных на август совместных учений с войсками США, пригрозив срывом переговорного процесса.
  • 7 августа Ким Чен Ын заявил, что последний запуск новых ракет является предупреждением США и Южной Корее на фоне их совместных военных учений.

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