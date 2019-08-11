Северная Корея заявила об испытании новых ракет: фото

Центральное телеграфное агентство Кореи заявило о проведении 10 августа испытаний новых ракет под руководством лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.
"Как только высший руководитель дал приказ о проведении стрельбы, мощные чучхейские ракеты выпустили ослепительные блески, как будто дают знать о своем рождении", - отмечается в сообщении.
Фото: EPA
Южнокорейское агентство Ренхап уточняет, КНДР предположительно запустила две ракеты малой дальности, которые пролетели около 400 километров.
Это пятый запуск ракет с конца июля 2019 года.
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