Северная Корея заявила об испытании новых ракет: фото

Ким Чен Ын (фото - EPA)

Центральное телеграфное агентство Кореи заявило о проведении 10 августа испытаний новых ракет под руководством лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

"Как только высший руководитель дал приказ о проведении стрельбы, мощные чучхейские ракеты выпустили ослепительные блески, как будто дают знать о своем рождении", - отмечается в сообщении.

Фото: EPA

Южнокорейское агентство Ренхап уточняет, КНДР предположительно запустила две ракеты малой дальности, которые пролетели около 400 километров.

Это пятый запуск ракет с конца июля 2019 года.

25 июля КНДР впервые запустила ракеты после встречи Ына с Трампом , состоявшейся в конце июня. Инцидент произошел на фоне растущей неопределенности относительно перспектив переговоров на уровне лидеров КНДР и США. Пхеньян призвал Сеул отказаться от запланированных на август совместных учений с войсками США, пригрозив срывом переговорного процесса.

7 августа Ким Чен Ын заявил, что последний запуск новых ракет является предупреждением США и Южной Корее на фоне их совместных военных учений.

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