КНДР угрожает в ответ на совместные учения США и Южной Кореи

ракеты EPA

Критикуя начавшиеся вчера совместные учения США и Южной Кореи, КНДР снова запустила две неопознанных ракеты. Об этом сообщает Reuters.

Как заявляют в южнокорейском штабе объединенного командования, КНДР запустила две баллистических ракеты малой дальности. Выстрелы проведены на западном побережье Северной Кореи - в 125 км от Пхеньяна.

Ракеты пролетели приблизительно 450 км и достигли высоты 37 км.

Американские и южнокорейские спецслужбы считают, что характеристика полета похожа на баллистические ракеты малой дальности, запущенные Северной Кореей 25 июля.

В Южной Кореи отмечают, что это уже четвертый выстрел, начиная с 25 июля.

Военный эксперт Южнокорейского университета Кюнгнам, Ким Дун-Юб, заявила, что путь полета в 450 км означает, что вся Южная Корея находится в досягаемости этих ракет.

25 июля КНДР впервые запустила ракеты, после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся в конце июня.

Второй запуск ракет Северной Кореей произошел 31 июля. Тогда ракеты пролетели 250 километров и упали в море.

В ночь на 2 августа Пхеньян снова провел ракетные испытания. Ракеты пролетели примерно 220 км с максимальной скоростью 6,9 Маха, достигнув высоты 25 км. Тогда в Южной Корее не исключили возможности новых запусков ракет со стороны КНДР.