Угрозы КНДР не подействовали: США и Южная Корея начали маневры

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Сегодня, 5 августа, несмотря на угрозы со стороны Пхеньяна, США и Южная Корея начали ежегодные совместные военные учения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Сеул поддерживает свою готовность против любых военных действий Северной Кореи", - заявил во время выступления в парламенте министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду.

Детали маневров, которые в этом году будут преимущественно виртуальными, не разглашают. Отмечается лишь, что они будут включать проверку способности Южной Кореи взять на себя оперативный контроль в военное время.

Заключенное с США соглашение о безопасности предусматривает, что в случае вооруженного конфликта командование объединенными силами обеих стран должен возглавить американский генерал, однако Сеул уже давно настаивает на изменении этого пункта.

Ранее Трамп заявил журналистам, что его не волнуют испытания ракет малой дальности Северной Кореей.

В ночь на второе августа КНДР вновь запустила неопознанные ракеты.

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