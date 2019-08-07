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В Северной Корее назвали причину запуска ракет

В Северной Корее назвали причину запуска ракет - Фото
Фото: EPA
07.08.2019, 09:41

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прокомментировал последний запуск ракет

Последний запуск новых ракет КНДР является предупреждением США и Южной Кореи на фоне их совместных военных учений. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает AFP.

По его словам, такие военные действия станут поводом для того, чтобы направить "адекватное предупреждение" совместному военному учению, которое сейчас проводят США и Южная Корея.

25 июля КНДР впервые запустила ракеты, после встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампомсостоявшейся в конце июняИнцидент произошел на фоне растущей неопределенности относительно перспектив переговоров на уровне лидеров КНДР и США. Пхеньян призвал Сеул отказаться от запланированных на август совместных учений с войсками США, пригрозив срывом переговорного процесса.

Читайте также: КНДР угрожает в ответ на совместные учения США и Южной Кореи

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