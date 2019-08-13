Количество живущих в лесах животных за 50 лет сократилось вдвое

Животный мир (Фото: EPA)

За последние 50 лет количество животных, которые живут в лесах, сократилось более чем в два раза. Об этом говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы, пишет DW.

Среди наиболее пораженных категорий в животном мире ученые назвали амфибий, в частности - лягушек. А также млекопитающих - обезьян и лесных слонов. Причина такого резкого сокращения количества животных, по данным исследователей, - потеря среды обитания. К примеру, из-за вырубки лесов.

"Закат биологического разнообразия в мировых лесах - это предостережение", - заявил член совета фонда Кристоф Генрих в комментарии изданию группы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Он также отметил, что вымирание животных может негативно повлиять на способность лесов хранить парниковые газы и приведет к ужесточению климатического кризиса.

Всего для исследования ученые использовали данные о 268 видах позвоночных и 455 популяциях животных.

Как сообщалось, в Японии будут выращивать эмбрионы животных с клетками человека.

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