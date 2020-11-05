Комендантский час. Венгрия ввела дополнительные ограничения на границе с Украиной

Дополнительные ограничения введены в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с распространением COVID-19 в Венгрии

Венгрия ввела дополнительные ограничения на границе с Украиной. Об этом сообщает Госпогранслужба со ссылкой на венгерских пограничников.

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Как отмечается, на территории Венгрии с 01:00 до 06:00 (по киевскому времени) введен комендантский час.

Дополнительные ограничения введены в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с распространением COVID-19 в Венгрии.

Во время этого временного ограничения въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, следующим:

- к месту постоянного, временного проживания или месту работы на территории Венгрии;

- с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов;

- к места временного пребывания, которое подтверждается бронированием в отеле.

Ограничение не распространяется на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии, имеющих соответствующие документы.

По данным Worldmeter, с начала эпидемии в Венгрии зафиксировано 94 996 заразившихся коронавирусом, за минувшие сутки – 3928.

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Наталия Медведева

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