Конфликт Турции, Сирии и России. Главные факты на 19:00

Турецкие войска в Сирии (Фото: Yahya Nemah/ЕРА)

Гибель турецких военных. 27 февраля авиация режима сирийского диктатора Башара Асада при поддержке РФ ударила по военной колонне Турции в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны Турции, количество погибших военных составляет 36 человек, более 30 получили ранения.



Реакция Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит мстить за гибель своих военнослужащих.

Действия Турции в Сирии. По состоянию на 2 марта, по данным Минобороны Турции, уничтожены свыше 2550 сторонников Асада. Эрдоган говорит, что потери асадовцев - это "лишь начало". Он также призвал силы Асада отойти за линию зоны деэскалации.

29 февраля армия Турции разбомбила военный аэродром сил режима Асада в районе Нейраб провинции Алеппо. Сегодня сообщалось, что турецкие ударные дроны атаковали очередную колонну военной техники войск Асада. РФ предостерегла Турцию, что они "не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии".

По данным Bloomberg, Турция развернула беспрецедентное количество беспилотников для нанесения ударов по силам Асада.

Сообщалось, что отряды сирийской умеренной оппозиции вернули контроль над 12 населенными пунктами, выбив оттуда силы Асада. Затем появилась информация, что сирийские повстанцы и войска Асада сражались за ключевой город Саракеб, который находится на перекрестке автомагистралей М4 и М5. По данным гостелевидения Сирии, войска Асада отбили у повстанцев Саракеб. Повстанцы информацию отрицают.

Действия Турции в отношении России. 5 марта Эрдоган и Путин встретятся в Москве, где обсудят последние события в Сирии. Эрдоган заявил, что он надеется на шаги РФ по перемирию в Идлибе и "предотвращению дальнейшего кровопролития".

Действия Турции в отношении ЕС. В Анкаре заявляли, что Турцию покинуло более 100 000 беженцев, которые хотят попасть в Европу. По словам Эрдогана, "в скором времени этот показатель достигнет миллионов": "Время односторонних уступок в миграционном вопросе осталось позади". DieWelt со ссылкой на внутренний отчет Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ) заявляет, что будет тяжело остановить ожидающийся массовый поток людей. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она понимает ожидания Эрдогана относительно помощи от Европы для борьбы с миграционным кризисом, но он, по ее мнению, "не должен использовать беженцев, чтобы показать свое недовольство", сообщает Reuters.