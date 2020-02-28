Конфликт Турции, Сирии и России. Совбез ООН экстренно собирается из-за эскалации

Сегодня, 28 февраля, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с эскалацией конфликта на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что заседание инициировано США, Германией, Великобританией, Францией, Бельгией, Эстонией и Доминиканской Республикой.

27 февраля 2020-го сирийская авиация при поддержке России расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 33 военных, 36 получили ранения.

В Анкаре созвали экстренное ночное совещание во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Всю ночь турецкая армия наносила удары по штабам, складам, военным и бронетехнике асадовских войск в Идлибе. Минобороны Турции заявляет о "нейтрализации" 309 сирийских солдат.

В Турции заявили, что прекратят сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу и отложат развертывание российских систем С-400.