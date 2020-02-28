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Конфликт Турции, Сирии и России. Совбез ООН экстренно собирается из-за эскалации

Конфликт Турции, Сирии и России. Совбез ООН экстренно собирается из-за эскалации - Фото
Турецкие войска в Сирии (Фото: Yahya Nemah/ЕРА)
28.02.2020, 18:42

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с эскалацией конфликта Турции, Сирии и России

Сегодня, 28 февраля, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с эскалацией конфликта на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что заседание инициировано США, Германией, Великобританией, Францией, Бельгией, Эстонией и Доминиканской Республикой.

  • 27 февраля 2020-го сирийская авиация при поддержке России расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 33 военных, 36 получили ранения.
  • В Анкаре созвали экстренное ночное совещание во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
  • Всю ночь турецкая армия наносила удары по штабам, складам, военным и бронетехнике асадовских войск в Идлибе. Минобороны Турции заявляет о "нейтрализации" 309 сирийских солдат.
  • В Турции заявили, что прекратят сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу и отложат развертывание российских систем С-400.
  • Турецкие СМИ сообщают о толпах беженцев и мигрантов, которые собрались в граничащей с Грецией провинции Эдирне. 
  • LIGA.net ведет хронику обострения в Идлибе.

Читайте также: Геополитическое танго в Идлибе: чего Украине ожидать от войны в Сирии

Медведева Наталия
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