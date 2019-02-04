Конфликт в Венесуэле. Мадуро решил написать письмо Папе Римскому

Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро решил просить помощи в решении конфликта у Папы Римского Франциска. Об этом сообщает AP.

Перед тем, как отправить понтифику письмо, диктатор заявил, что он "служит Христу". Также, по его словам, он попросил у Франциска "посодействовать" решению конфликта.

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Мадуро добавил, что "ожидает положительной реакции".

Кроме того, в контексте заявления президента Трампа о возможном введении в Венесуэлу американских войск, Мадуро обратился к Европе: "Не погружайтесь в безумие".

Ранее Мадуро заявил, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.