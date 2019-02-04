Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.02.2019, 15:41

Конфликт в Венесуэле. Мадуро решил написать письмо Папе Римскому

Конфликт в Венесуэле. Мадуро решил написать письмо Папе Римскому - Фото
Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Предварительно диктатор напомнил, что "служит Христу" и попросил Европу "не погружаться в безумие"

Реклама
Реклама

Отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро решил просить помощи в решении конфликта у Папы Римского Франциска. Об этом сообщает AP.

Перед тем, как отправить понтифику письмо, диктатор заявил, что он "служит Христу". Также, по его словам, он попросил у Франциска "посодействовать" решению конфликта.

Реклама

Мадуро добавил, что "ожидает положительной реакции".

Кроме того, в контексте заявления президента Трампа о возможном введении в Венесуэлу американских войск, Мадуро обратился к Европе: "Не погружайтесь в безумие".

Ранее Мадуро заявил, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

Отправить:
Распечатать:
Теги: николас мадуро, венесуэла, Папа римский, франциск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 