Конфликт в Венесуэле. Мадуро решил написать письмо Папе Римскому

Отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро решил просить помощи в решении конфликта у Папы Римского Франциска. Об этом сообщает AP.
Перед тем, как отправить понтифику письмо, диктатор заявил, что он "служит Христу". Также, по его словам, он попросил у Франциска "посодействовать" решению конфликта.
Мадуро добавил, что "ожидает положительной реакции".
Кроме того, в контексте заявления президента Трампа о возможном введении в Венесуэлу американских войск, Мадуро обратился к Европе: "Не погружайтесь в безумие".
Ранее Мадуро заявил, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.