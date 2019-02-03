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03.02.2019, 20:27

Мадуро угрожает войной в Венесуэле

Мадуро угрожает войной в Венесуэле - Фото
Николас Мадуро (фото - EPA)

В Европе призвали диктатора до 4 февраля объявить о новых президентских выборах в стране

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Отстраненный от власти диктатор Венесуэлы Николас Мадуро не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Все зависит от градуса сумасшествия и агрессивности северной империи, и ее западных союзников", - заявил он в интервью испанскому телеканалу La Sexta, вышедшему в эфир в воскресенье, 3 февраля.

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По его словам Мадуро, официальный Каракас "желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела" Венесуэлы. "Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", - добавил он.

Ряд европейских стран, включая Германию и Францию, настаивают на том, чтобы Мадуро до 4 февраля объявил об организации в стране новых выборов президента.

 США допускает военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле.

23 января президент США признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если отстраненный от власти диктатор Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

По данным ООН, по состоянию на 29 января, в ходе массовых протестов в Венесуэле погибли не менее 40 человек.

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Теги: Мадуро Николас, венесуэла, гражданская война
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