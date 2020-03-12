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Конгресс США ограничил военные полномочия президента, Трамп может наложить вето

Конгресс США ограничил военные полномочия президента, Трамп может наложить вето - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
12.03.2020, 07:09

Обе палаты Конгресса США одобрили резолюцию, которая обязывает Дональда Трампа согласовывать любые военные действия против Ирана с парламентом

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая ограничивает полномочия президента использовать военную силу против Ирана. Об этом сообщает CNN.

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За решение, обязывающее президента США согласовывать любое использование вооруженных сил против Ирана с Конгрессом, проголосовали 227 конгрессменов, против - 186, его поддержало демократическое большинство и часть республиканцев. В прошлом месяце резолюция была одобрена Сенатом, где получила двухпартийную поддержку, несмотря на возражения президента Дональда Трампа.

Теперь законопроект направлен на подпись Трампу, который, как ожидается, наложит на него вето. При этом в Палате представителей вряд ли найдется достаточно голосов, чтобы преодолеть вето президента. Тем не менее, отмечает CNN, то, что резолюция прошла обе палаты, показывает недовольство Конгресса военной политикой Трампа и желание Конгресса контролировать ее.

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Денис Юдин
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