Конгресс США ограничил военные полномочия президента, Трамп может наложить вето

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая ограничивает полномочия президента использовать военную силу против Ирана. Об этом сообщает CNN.

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За решение, обязывающее президента США согласовывать любое использование вооруженных сил против Ирана с Конгрессом, проголосовали 227 конгрессменов, против - 186, его поддержало демократическое большинство и часть республиканцев. В прошлом месяце резолюция была одобрена Сенатом, где получила двухпартийную поддержку, несмотря на возражения президента Дональда Трампа.

Теперь законопроект направлен на подпись Трампу, который, как ожидается, наложит на него вето. При этом в Палате представителей вряд ли найдется достаточно голосов, чтобы преодолеть вето президента. Тем не менее, отмечает CNN, то, что резолюция прошла обе палаты, показывает недовольство Конгресса военной политикой Трампа и желание Конгресса контролировать ее.

3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа КСИР Касема Сулеймани.

В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке.

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