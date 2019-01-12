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12.01.2019, 10:18

Конгрессмена не пустили в Капитолий с шестью бутылками пива

Конгрессмена не пустили в Капитолий с шестью бутылками пива - Фото
Джон Каннингем (фото - @JoeCunninghamSC/Twitter)

Конгрессмен-новичок Джон Каннингем объяснил, что хотел угостить своего коллегу

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В США конгрессмена-демократа Джона Каннингема охрана не впустила в Конгресс, когда тот пытался пронести в здание шесть бутылок пива, которые он хотел подарить своему коллеге. Об этом сообщает Голос Америки

Каннингем - новичок в Конгрессе, он был избран на выборах 2018 года. 

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"Законодателю-новичку сложно найти друзей, так что я думал смазать механизм пивком. К счастью, мой коллега Питер Дефазио его в конце концов получил! Так можно мне теперь присоединиться к пивному объединению в Конгрессе?" - отреагировал Каннингем.

Позже появилось фото Дефазио с упаковкой пива.

В Палате представителей есть объединение в поддержку мелких производителей пива, в который входят 243 члена. 

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Теги: пиво, охрана, конгресс, конгрессмен, джон каннингем
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