Скандал: конгрессвумен-мусульманку исключили из комитета Конгресса за "анисемитизм"
Палата представителей США проголосовала за исключение члена Конгресса Ильхан Омар из состава комитета по иностранным делам за антиизраильские взгляды. Об этом сообщает Politico.
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Омар, которая была избрана в Конгресс от штата Миннесота как кандидат от Демократической партии, стала первой женщиной-мусульманкой (вместе с Рашидой Тлаиб) за всю историю Палаты представителей.
Предложение о ее исключении из состава комитета по иностранным делам Конгресса было обосновано тем, что она "имея предубеждения против Израиля и еврейского народа, не может быть объективной при принятии решений в комитете по иностранным делам".
Омар в соцсетях сравнивала действия США и Израиля с ХАМАСом и Талибаном, но затем пояснила, что ее "неправильно поняли". Также она называла Израиль "государством апартеида" и утверждала, что его поддержка Республиканской партией США объясняется "пожертвованиями американо-израильского комитета".
За то, чтобы исключить Омар, проголосовали 218 членов Палаты представителей, против такого решения выступили 211 конгрессменов.
В выступлении перед Конгрессом Омар назвала свое исключение "преследованием как мусульманки и иммигрантки из Африки".
- 24 октября 2022 года сообщалось, что Омар была одним авторов обращения к Байдену с предложением изменить стратегию по Украине и пойти на прямые переговоры с Россией.
- 2 февраля законодатели США потребовали обнародовать документы об атаке российских хакеров на американские ядерные лаборатории в 2022 году.
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