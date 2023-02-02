Скандал: конгрессвумен-мусульманку исключили из комитета Конгресса за "анисемитизм"

Палата представителей США проголосовала за исключение члена Конгресса Ильхан Омар из состава комитета по иностранным делам за антиизраильские взгляды. Об этом сообщает Politico.

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Омар, которая была избрана в Конгресс от штата Миннесота как кандидат от Демократической партии, стала первой женщиной-мусульманкой (вместе с Рашидой Тлаиб) за всю историю Палаты представителей.

Предложение о ее исключении из состава комитета по иностранным делам Конгресса было обосновано тем, что она "имея предубеждения против Израиля и еврейского народа, не может быть объективной при принятии решений в комитете по иностранным делам".

Омар в соцсетях сравнивала действия США и Израиля с ХАМАСом и Талибаном, но затем пояснила, что ее "неправильно поняли". Также она называла Израиль "государством апартеида" и утверждала, что его поддержка Республиканской партией США объясняется "пожертвованиями американо-израильского комитета".

За то, чтобы исключить Омар, проголосовали 218 членов Палаты представителей, против такого решения выступили 211 конгрессменов.

В выступлении перед Конгрессом Омар назвала свое исключение "преследованием как мусульманки и иммигрантки из Африки".

24 октября 2022 года сообщалось, что Омар была одним авторов обращения к Байдену с предложением изменить стратегию по Украине и пойти на прямые переговоры с Россией.

2 февраля законодатели США потребовали обнародовать документы об атаке российских хакеров на американские ядерные лаборатории в 2022 году.

Сергій Бережний

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