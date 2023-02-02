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В Конгрессе США требуют данные о летней атаке российских хакеров на ядерные лаборатории

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 20:17
В Конгрессе США требуют данные о летней атаке российских хакеров на ядерные лаборатории - Фото
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Ряд законодателей США потребовали обнародовать документы об атаке российских хакеров на американские ядерные лаборатории в 2022 году. Об этом сообщает Reuters.

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Главы комитетов по надзору и науке Конгресса США на основании ранее появившихся сообщений о том, что российская хакерская группа Cold River летом 2022 года атаковала национальные ядерные лаборатории в Ливерморе, потребовала от Министерства энергетики обнародовать связанные с этой атакой документы.

Конгрессмены Джеймс Комер и Фрэнк Лукас заявили журналистам, что "хотя неясно, были ли попытки взломов успешными, вызывает тревогу, что враждебная зарубежная группа взяла под прицел правительственные лаборатории, которые занимаются исследованиями, имеющими серьезное значение для национальной безопасности и конкурентоспособности США".

Министерство энергетики заявило, что "не обнаружило никаких свидетельств, что информация была скомпрометирована".

Ранее эксперты по кибербезопасности и госслужащие стран Запада утверждали, что группировка Cold River активизировались после начала полномасштабного вторжения России в Украину и работает против стран антипутинской коалиции.

Атака, о которой идет речь, по времени совпала с визитом группы экспертов МАГАТЭ на временно оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

Сергій Бережний
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хакеры хакерские атаки взлом ядерная безопасность Cold River
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