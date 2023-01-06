Хакеры из РФ летом атаковали лаборатории ядерных исследований в США – Reuters
Летом 2022 года российская хакерская группа Cold River пыталась атаковать ядерные исследовательские лаборатории в США. Об этом сообщает Reuters.
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Агентство сообщает, что с августа по сентябрь 2022 года хакеры из Cold River пытались взломать информационные системы Брукхейвенской, Аргоннской и Ливерморской национальных лабораторий ядерных исследований.
Хакеры создали фейковые страницы авторизации и пытались через фишинговые сообщения на адреса сотрудников этих лабораторий похитить их пароли доступа.
Reuters не смогло определить, почему именно эти лаборатории были атакованы и была ли попытка взлома успешной.
Эксперты по кибербезопасности и госслужащие стран Запада утверждают, что Cold River активизировались после начала полномасштабного вторжения России в Украину и работают против стран антипутинской коалиции.
По времени атака совпадает с визитом группы экспертов МАГАТЭ на временно оккупированную Запорожскую АЭС, отмечает Reuters.
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