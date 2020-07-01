Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Король Бельгии впервые пожалел о колониальном прошлом страны и не поехал в Конго

Король Бельгии впервые пожалел о колониальном прошлом страны и не поехал в Конго - Фото
Король Филипп (Фото - скриншот из видео - The Guardian - YouTube)
01.07.2020, 09:50

Король Бельгии Филипп выразил сожаление из-за колонизации Конго при Леопольде II

Король Бельгии Филипп I впервые выразил сожаление из-за колонизации Конго с 1885 по 1960 годы и связанные с этим акты жестокости. Об этом сообщает Euronews

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также Филипп отказался от визита в Конго по случаю 60-летия независимости от Бельгии. Он счел этот визит неудобным "в нынешних условиях", имея ввиду протесты после смерти Джорджа Флойда в США, которые также вспыхнули и в Бельгии, актуализировав вопрос о колониальном прошлом страны. 

В письме президенту Конго Феликсу Чисекеди Филипп заявил, что "в эпоху закрепления колониального господства Бельгии в Конго были совершены акты насилия и жестокости, которые остаются тяжким грузом нашей коллективной памяти. Последовавший за ней колониальный период также вызвал страдания и унижения".

Территория в районе реки Конго перешла под контроль Бельгии в конце XIX века. Колониальные доходы король Леопольд II вкладывал в развитие Бельгии. Во время правления Леопольда II в Конго погибли 10 млн человек. Король Филипп является прямым потомком Леопольда II.

  • 25 мая в Миннеаполисе начались протесты после убийства афроамериканца полицейским: фото.

Читайте также: Почему бунтуют в США: статистика происшествий при участии чернокожих с американской полицией

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
бельгия Конго филипп l леопольд ll
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 