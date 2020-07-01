Король Бельгии впервые пожалел о колониальном прошлом страны и не поехал в Конго

Король Филипп (Фото - скриншот из видео - The Guardian - YouTube)

Король Бельгии Филипп I впервые выразил сожаление из-за колонизации Конго с 1885 по 1960 годы и связанные с этим акты жестокости. Об этом сообщает Euronews.

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Также Филипп отказался от визита в Конго по случаю 60-летия независимости от Бельгии. Он счел этот визит неудобным "в нынешних условиях", имея ввиду протесты после смерти Джорджа Флойда в США, которые также вспыхнули и в Бельгии, актуализировав вопрос о колониальном прошлом страны.

В письме президенту Конго Феликсу Чисекеди Филипп заявил, что "в эпоху закрепления колониального господства Бельгии в Конго были совершены акты насилия и жестокости, которые остаются тяжким грузом нашей коллективной памяти. Последовавший за ней колониальный период также вызвал страдания и унижения".

Территория в районе реки Конго перешла под контроль Бельгии в конце XIX века. Колониальные доходы король Леопольд II вкладывал в развитие Бельгии. Во время правления Леопольда II в Конго погибли 10 млн человек. Король Филипп является прямым потомком Леопольда II.

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