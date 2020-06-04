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Почему бунтуют в США: статистика происшествий чернокожих с американской полицией

Почему бунтуют в США: статистика происшествий чернокожих с американской полицией - Фото
Протесты в США 5 (фото - EPA)
04.06.2020, 11:05

Беспорядки в США после убийства Флойда длятся уже почти 10 дней. По данным ВВС, афроамериканцы чаще гибнут от рук полиции США, чем любой другой этнос

Чернокожее население США имеет больше шансов умереть в инцидентах с полицией, их чаще арестовывают за наркотики и отправляют в тюрьму. Об этом говорится в материале ВВС News, написанном на основе данных Statista 2019, Федерального бюро расследований, Бюро судебной статистики и Бюро переписи населения США.

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Отмечается, что чернокожие составляют 13,4% населения США, в то же время представители этой этнической группы гибнут в 23% инцидентов, в которых полиция убивает человека. Для сравнения приводится статистика по белым (60,4% населения, гибнут в 36,8% подобных инцидентов) и латиноамериканцам (18,3% и 15,7%).

Также процент погибших от рук полиции чернокожих практически не меняется с 2017 года, в то время как число погибших белых людей уменьшается, отмечают в издании.

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В данных говорится, что чернокожих чаще арестовывают за правонарушения, связанные с наркотиками. Хотя данные опросов показывают, что черное и белое население употребляют запрещенные вещества в равной мере.

По статистическим данным, в 2018 году из каждых 100 000 афроамериканцев около 750 были арестованы за наркотики, среди белых этот показатель составляет 350.

Также отмечается, что афроамериканцы чаще попадают в тюрьму. В 2018 они составляли около 13% всего населения США, но среди заключенных их было более 30%. Белые же составили около 30% всех заключенных, несмотря на то, что в населении США их доля - более 60%.

  • 25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. В ночь с 28 на 29 мая протесты переросли в погромы.
  • Арестованы до 2000 человек в десятках городов, где местные власти ввели комендантский часв том числе в столице США Вашингтоне.
  • Президент США Дональд Трампа пригрозил применением оружия. Он винит во всем "левых радикалов". Однако, по данным соцопроса, большинство американцев сочувствует участникам протестов и не одобряет реакцию на беспорядки президента США Дональда Трампа
  • Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал людей не ставить знак равенства между протестующими и мародерами. 
  • Уже бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен, который сдавливал коленом шею Флойда, обвинен в убийстве второй степени - ему грозит до 40 лет тюрьмы. Троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве.

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Марк Сировой
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