Почему бунтуют в США: статистика происшествий чернокожих с американской полицией

Протесты в США 5 (фото - EPA)

Чернокожее население США имеет больше шансов умереть в инцидентах с полицией, их чаще арестовывают за наркотики и отправляют в тюрьму. Об этом говорится в материале ВВС News, написанном на основе данных Statista 2019, Федерального бюро расследований, Бюро судебной статистики и Бюро переписи населения США.

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Отмечается, что чернокожие составляют 13,4% населения США, в то же время представители этой этнической группы гибнут в 23% инцидентов, в которых полиция убивает человека. Для сравнения приводится статистика по белым (60,4% населения, гибнут в 36,8% подобных инцидентов) и латиноамериканцам (18,3% и 15,7%).

Также процент погибших от рук полиции чернокожих практически не меняется с 2017 года, в то время как число погибших белых людей уменьшается, отмечают в издании.

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В данных говорится, что чернокожих чаще арестовывают за правонарушения, связанные с наркотиками. Хотя данные опросов показывают, что черное и белое население употребляют запрещенные вещества в равной мере.

По статистическим данным, в 2018 году из каждых 100 000 афроамериканцев около 750 были арестованы за наркотики, среди белых этот показатель составляет 350.

Также отмечается, что афроамериканцы чаще попадают в тюрьму. В 2018 они составляли около 13% всего населения США, но среди заключенных их было более 30%. Белые же составили около 30% всех заключенных, несмотря на то, что в населении США их доля - более 60%.

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