"Отойдите или будете убиты". 10 видео о протестах в США

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Протесты после гибели Джорджа Флойда длятся в США уже больше недели. Местны СМИ отмечают, что сегодняшние акции проходят относительно мирно

В США уже больше восьми дней проходят протесты, спровоцированные смертью Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейскими в Миннеаполисе.

По данным Voice of America, с начала протестов уже умерли около 10 человек, хотя точное число все еще официально не установлено. В то же время в издании отмечают, что сегодня протесты проходили преимущественно мирно.

LIGA.net собрала чуть более 10 ярких видео о беспорядках в США. Осторожно, на некоторых роликах присутствуют кадры насилия и нецензурная англоязычная брань.

Видео, с которого все началось. На ролике полицейский держит колено на горле Флойда, несмотря на просьбы задерживаемого не убивать его. В результате Флойд скончался в больнице. Видео стало поводом для начала протестов.

Горящее отделение полиции Миннеаполисе. Протестующие сожгли здание в ночь на 29 мая.

Столкновения с поилицей распространились по всей Америке. На видео – город Роли в Северной Каролине.

Беспорядки проходят и у Белого дома. На видео – парк Лафайетт в нескольких кварталах от резиденции президента США.

В разных городах страны происходит мародерство, в частности пострадал фешенебельный район Нью-Йорка Сохо.

"Под раздачу" попадают и журналисты (с 2:10 на видео).

Некоторые владельцы магазинов готовы защищать свое имущество с оружием в руках. Видео из Кливленда.

Иногда защищать магазины от мародеров помогают и местные жители, передает WFLA News Channel 8.

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннесоте. По данным FOX News, никто из демонстрантов серьезно не пострадал, протестующие нанесли небольшие увечья родителю. Сейчас водитель отпущен из-под ареста, но следствие продолжается.

Несмотря на тысячи задержанных демонстрантов, некоторые полицейские присоединились к акции, проявив солидарность с активистами в борьбе с расизмом. Например, так произошло в Лексингтоне, Кентукки, передает ABC WTVQ.

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Видео - RELAX TECH, djsylert, Alright Ok Cool, The News & Observer, ONE Berita, A Closer Look, Justice Acclimated Growth, WFLA News Channel 8, NEWS MEDIA, ICantBereathe, все - YouTube; а также - chastime/Facebook

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Теги: протесты, беспорядки, США, джордж флойд, полиция
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