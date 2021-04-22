Король прогулов. В Италии сотрудник не посещал работу 15 лет, но получал зарплату

В итальянской коммуне Катандзаро местная полиция начала расследовать необычный случай мошенничества. Один из сотрудников больницы 66-летний Сальваторе Скумаче прогуливал работу в течение 15 лет, но при этом числился в штате и получал каждый месяц заработную плату, пишет издание Ansa.

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Следствие установило, что в течение первого года "службы" директор больницы пыталась привлечь мужчину к дисциплинарной ответственности за прогулы, но тот угрозами и запугиваниями убедил ее не делать этого. Впоследствии директор уволилась, а Скумаче по-прежнему не ходил на работу – отдел кадров и новый руководитель его посещаемость не контролировали.

За все 15 лет прогульщик "заработал" около 538 000 евро. Теперь ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и вымогательстве: прокуратура открыла уголовное дело.

В Италии медиков обязали вакцинироваться от коронавируса, пригрозив отправить отказавшихся в неоплачиваемый отпуск.

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Дарья Мостовая

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