Коронавирус - это самое большое испытание со времен Второй мировой войны - ООН

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Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что вспышка COVID-19 - это самая большая проблема для мира со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.

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Гутерриш назвал пандемию "ударом по основам общества, отбирающего у людей жизни и средства к существованию": "Это самое большое испытание, с которым нам пришлось столкнуться с момента создания ООН". Он призвал к "немедленному скоординированному реагированию, чтобы подавить передачу и положить конец пандемии".

Генсек ООН призвал промышленно развитые страны помочь тем, кто менее развит, или потенциально "столкнуться с кошмаром болезни, распространяющейся как лесной пожар".

По оценкам доклада ООН, в результате вспышки во всем мире может быть потеряно до 25 млн рабочих мест.

На вечер 31 марта в Украине выявлено 645 случаев, 13 человек умерли, 10 выздоровели.

1 апреля сообщалось, что в Женеве заболели коронавирусом девять сотрудников ООН.

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