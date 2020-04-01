В Женеве девять сотрудников ООН заразились коронавирусом

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По состоянию на 30 марта, в штаб-квартире Организации объединенных наций в Женеве подтвердили девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди сотрудников. Об этом cообщает China.org.

Директор информационной службы ООН в Женеве Алессандра Веллуччи отметила, что для обеспечения конфиденциальности пациентов, дополнительная информация о заболевших предоставляться не будет.

"ООН тесно сотрудничает с правительством Швейцарии и Всемирной организацией здравоохранения в области профилактики и обеспечения готовности в стране", - сказала Веллуччи.

28 марта она сообщала о 78 случаях COVID-19, которые были подтверждены среди сотрудников ООН во всем мире.

По данным на утро 1 апреля, в Швейцарии зафиксированы 16 605 подтвержденных случаях коронавируса, умерли 433, выздоровели 1823.

енеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к правительствам всех стран в связи с пандемией коронавируса COVID-19 , призвав их объединить усилия в борьбе с ним. 12 марта г

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