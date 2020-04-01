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В Женеве девять сотрудников ООН заразились коронавирусом

В Женеве девять сотрудников ООН заразились коронавирусом - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
01.04.2020, 07:48

Всего в мире заболели COVID-19 более 80 сотрудников ООН

По состоянию на 30 марта, в штаб-квартире Организации объединенных наций в Женеве подтвердили девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди сотрудников. Об этом cообщает China.org.

Директор информационной службы ООН в Женеве Алессандра Веллуччи отметила, что для обеспечения конфиденциальности пациентов, дополнительная информация о заболевших предоставляться не будет.

"ООН  тесно сотрудничает с правительством Швейцарии и Всемирной организацией здравоохранения в области профилактики и обеспечения готовности в стране", - сказала Веллуччи.

28 марта она сообщала о 78 случаях COVID-19, которые были подтверждены среди сотрудников ООН во всем мире.

По данным на утро 1 апреля, в Швейцарии зафиксированы 16 605 подтвержденных случаях коронавируса, умерли 433, выздоровели 1823.

  • 12 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к правительствам всех стран в связи с пандемией коронавируса COVID-19, призвав их объединить усилия в борьбе с ним.

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Арина Толина
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