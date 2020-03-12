Коронавирус. Генсек ООН призвал страны объединиться в борьбе с COVID-19

Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к правительствам всех стран в связи с пандемией коронавируса COVID-19, которую вчера объявила Всемирная организация здравоохранения, призвав их объединить усилия в борьбе с ним. Об этом генсек сообщил в Twitter.

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"Объявление COVID-19 пандемией является призывом к действию для каждого. Это также призыв к ответственности и солидарности - к объединению наций и людей. Когда мы боремся с вирусом, мы не можем позволить страху стать вирусным", - отметил генсек.

Он призвал преодолеть эту угрозу вместе, проявлять солидарность с уязвимыми категориями, пожилыми и больными людьми, у которых нет доступа к надежной медицине.

По его словам, "мир еще может изменить ход пандемии".

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