Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Индии, Украина на 12-м месте

За прошедшие сутки в мире выявили 269 378 новых заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего новых заболевших коронавирусом зафиксировали в Индии (90 600), Украина (2836) заняла 12-е место по количеству новых случаев COVID-19 в мире. Об этом говорится в данных Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки от коронавируса умерли 4822 человек.

За все время пандемии зафиксировали 27 054 164 заболевших, 19 155 942 выздоровевших и 883 176 умерших.

Больше всего заболевших выявили в США – 6 431 152 (+42 095 за сутки), Бразилии – 4 123 000 (+31 199), Индии – 4 110 839 (+90 600), России – 1 020 310 (+5205), Перу – 683 702 (+6854).

Кабмин обновил список карантинных зон . Новые правила в регионах начнут действовать с понедельника, 7 сентября.

Читайте также: Коронавирус. Карантин, вероятно, снова продлят, но он не будет жестким – Шмыгаль

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.