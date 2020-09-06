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Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Индии, Украина на 12-м месте

06.09.2020, 07:27
Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Индии, Украина на 12-м месте - Фото
Иллюстративное фото: Farooq Khan/EPA

За прошедшие сутки в мире выявили 269 378 новых заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего новых заболевших коронавирусом зафиксировали в Индии (90 600), Украина (2836) заняла 12-е место по количеству новых случаев COVID-19 в мире. Об этом говорится в данных Worldometers.

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За сутки от коронавируса умерли 4822 человек.

За все время пандемии зафиксировали 27 054 164 заболевших, 19 155 942 выздоровевших и 883 176 умерших.

Больше всего заболевших выявили в США –  6 431 152 (+42 095 за сутки), Бразилии –  4 123 000 (+31 199), Индии –  4 110 839 (+90 600), России – 1 020 310 (+5205), Перу – 683 702 (+6854).

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Владислав Сердюк
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