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Коронавирус. Чехия ускоряет выход из карантина

Коронавирус. Чехия ускоряет выход из карантина - Фото
Чехия (фото - Pixabay) Фото: Pixabay
24.04.2020, 09:25

Правительство Чехии ускоряет выход из коронавирусного карантина. Большинство ограничений снимут на две недели раньше, чем планировалось

Правительство Чехии ускоряет выход из карантина, введенного для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер-министр Карел Гавличек, передает Expact CZ.

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В понедельник откроются магазины площадью до 2500 квадратных метров с отдельным входом, хотя их планировалось открыть в конце мая. В этот же день заработают фитнес-центры (за исключением раздевалок и душевых) и открытые зоны зоопарков.

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11 мая заработают открытые площадки ресторанов, парикмахерские и салоны красоты. Ранее их планировалось открыть 25 мая. Помимо того, 25 мая, а не 8 июня, как это было в предыдущем плане, можно будет открыть отели и внутренние залы ресторанов.

Позже министр здравоохранения Адам Войтех сообщил об открытии c сегодняшнего дня границ для граждан и тех, кто постоянно проживает в стране, передает Novinky CZ.

Теперь люди смогут выезжать за границу в том числе и в не рабочих целях. После возвращения они должны будут либо подтвердить отрицательный тест на коронавирус, либо 14 дней провести в домашней обсервации.

Войтех также объявили об открытии ВУЗов и отмене запрета на перемещения внутри страны.

  • На утро 24 апреля в Чехии зафиксировали 7187 случаев заражения коронавирусом, 210 больных COVID-19 умерли (Johns Hopkins CSSE).
  • Правительство запретило выезд за границу с марта, за некоторыми исключениями. Эта мера была подвергнута критике, и группа сенаторов собиралась оспорить ее в Конституционном суде.

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Марк Сировой
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