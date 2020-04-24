Коронавирус. Чехия ускоряет выход из карантина

Правительство Чехии ускоряет выход из карантина, введенного для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер-министр Карел Гавличек, передает Expact CZ.
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В понедельник откроются магазины площадью до 2500 квадратных метров с отдельным входом, хотя их планировалось открыть в конце мая. В этот же день заработают фитнес-центры (за исключением раздевалок и душевых) и открытые зоны зоопарков.
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11 мая заработают открытые площадки ресторанов, парикмахерские и салоны красоты. Ранее их планировалось открыть 25 мая. Помимо того, 25 мая, а не 8 июня, как это было в предыдущем плане, можно будет открыть отели и внутренние залы ресторанов.
Позже министр здравоохранения Адам Войтех сообщил об открытии c сегодняшнего дня границ для граждан и тех, кто постоянно проживает в стране, передает Novinky CZ.
Теперь люди смогут выезжать за границу в том числе и в не рабочих целях. После возвращения они должны будут либо подтвердить отрицательный тест на коронавирус, либо 14 дней провести в домашней обсервации.
Войтех также объявили об открытии ВУЗов и отмене запрета на перемещения внутри страны.
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