Коронавирус. Чехия ускоряет выход из карантина

Чехия (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Правительство Чехии ускоряет выход из карантина, введенного для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер-министр Карел Гавличек, передает Expact CZ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В понедельник откроются магазины площадью до 2500 квадратных метров с отдельным входом, хотя их планировалось открыть в конце мая. В этот же день заработают фитнес-центры (за исключением раздевалок и душевых) и открытые зоны зоопарков.

Читайте также: В ВОЗ считают: препарат против коронавируса будет в течение "недель или месяцев"

11 мая заработают открытые площадки ресторанов, парикмахерские и салоны красоты. Ранее их планировалось открыть 25 мая. Помимо того, 25 мая, а не 8 июня, как это было в предыдущем плане, можно будет открыть отели и внутренние залы ресторанов.

Позже министр здравоохранения Адам Войтех сообщил об открытии c сегодняшнего дня границ для граждан и тех, кто постоянно проживает в стране, передает Novinky CZ.

Теперь люди смогут выезжать за границу в том числе и в не рабочих целях. После возвращения они должны будут либо подтвердить отрицательный тест на коронавирус, либо 14 дней провести в домашней обсервации.

Войтех также объявили об открытии ВУЗов и отмене запрета на перемещения внутри страны.

На утро 24 апреля в Чехии зафиксировали 7187 случаев заражения коронавирусом, 210 больн ых COVID -19 ohns Hopkins CSSE ). умерли ( J

Правительство запретило выезд за границу с марта, за некоторыми исключениями. Эта мера была подвергнута критике, и группа сенаторов собиралась оспорить ее в Конституционном суде.

Смотрите также: "Коронавирус пока нельзя извести". В Японии пояснили, почему не ввели карантин