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Коронавирус. Если не помочь слабым странам, заразится миллиард человек - IRC

Коронавирус. Если не помочь слабым странам, заразится миллиард человек - IRC - Фото
Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA
28.04.2020, 19:03

Международный комитет спасения (IRC) предупреждает: если не помочь слабым странам, коронавирусом может заразиться миллиард человек

Неправительственная организация по вопросам гуманитарной помощи и развития – Международный комитет спасения (IRC) предупреждает: если уязвимым странам не будет оказана срочная помощь, коронавирусом может заразиться миллиард человек во всем мире. Об этом сообщает BBC.

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В отчете IRC, основанном на моделях и данных Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа Лондона, говорится о том, что с развитием пандемии коронавируса во всем мире количество инфицированных может исчисляться в пределах от 500 млн до миллиарда.

По прогнозам комитета, срочное финансирование требуется десяткам стран, пострадавшим от вооруженных конфликтов и нестабильной экономической ситуации, иначе от коронавируса может погибнуть более трех миллионов человек.

По данным Worldometer, по состоянию на 18:45 28 апреля число подтвержденных случаев COVID-19 по всему миру составляет 3089948, среди которых 212 916 смертей и 935 757 случаев выздоровления пациентов.

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Наталия Медведева
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