Коронавирус. Еврокомиссия подписала контракт на доступ к вакцине с третьей компанией

Договор заключен с фармацевтической компанией Janssen Pharmaceutica NV

Сегодня, 8 октября, Европейская комиссия утвердила третий контракт с фармацевтической компанией Janssen Pharmaceutica NV, одной из фармацевтических компаний Janssen Johnson&Johnson. Об этом сообщается на сайте ЕК.

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В случае если вакцина окажется безопасной и эффективной против COVID-19, договор позволит государствам-членам закупать вакцины для 200 миллионов человек. Кроме того будет возможность закупить вакцины для дополнительных 200 миллионов человек.

Государства-члены могут также передать вакцину странам с низким и средним уровнем доходов или перенаправить ее в другие европейские страны.

Комиссия уже подписала контракт с AstraZeneca и Sanofi-GSK и завершила успешные предварительные переговоры с CureVac, BioNTech-Pfizer и Moderna.

Вакцина-кандидат Janssen COVID-19 использует технологическую платформу AdVac, которая также использовалась для разработки и производства недавно одобренной Janssen вакцины против Эболы и вакцин-кандидатов против вируса Зика, РСВ (респираторно-синцитиальный вирус человека) и ВИЧ. Вакцина-кандидат уже проходит III фазу клинических испытаний.

Как отмечается, решение Еврокомиссии поддержать эту вакцину основано на надежной научной оценке, используемой технологии, опыте компании в разработке вакцин и ее производственных мощностях для поставок на всей территории ЕС.

7 октября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина сможет получить до 8 млн доз вакцины от коронавируса как участник инициативы Фонда COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX), которому ЕС выделил 400 млн евро на приобретение около 2 млрд доз вакцины. Это позволит сделать прививки около 20% населения.

Наталия Медведева

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