Степанов: Украина закупит только надежные вакцины, которые прошли все стадии испытаний

Правительство Украины имеет право подать заявку для получения вакцины от коронавируса по механизму COVAX

Украина закупит только те вакцины от COVID-19, которые прошли все стадии клинических испытаний. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

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По его словам, в мире сейчас проходят клинические исследования 41 вакцины-кандидата от COVID-19, из которых 10 находятся на завершающей стадии.

Степанов отметил, что Украина активно ведет переговоры с международными компаниями по закупке вакцины.

Степанов подчеркнул, что главное требование Украины в том, чтобы вакцина "была эффективной и безопасной, то есть, чтобы была завершена третья фаза клинических испытаний, где будет доказана ее эффективность, безопасность, а также выявлены побочные эффекты".

Министр сообщил, что правительство Украины имеет право подать заявку для получения вакцины от коронавируса по механизму COVAX.

Участие в этом механизме означает, что страна получит вакцины в объеме, который позволит провести прививки около 20% населения.

Степанов уточнил, что для Украины это около восьми миллионов доз.

Как отмечается, COVAX – это глобальная инициатива, направленная на обеспечение доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран. Инициатива предусматривает, что вакцину, в первую очередь, получат группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги.

6 октября глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук встретился в Ново-Огарево (резиденция под Москвой) со своим кумом, президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным и попросил "о поставках российской вакцины против коронавируса в Украину".

Наталия Медведева

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