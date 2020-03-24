Коронавирус. Германия первой в Евросоюзе приняла пациентов из Италии

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Сегодня, 24 марта, в немецкие больницы привезли первых пациентов с коронавирусом из Италии. Германия стала первой страной, которая приняла итальянских больных. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в Германии готовы оказывать помощь, пока их больницы располагают свободными возможностями.

Первых шестерых итальянцев привезли в аэропорт Лейпцига в восточной земле Саксония.

Глава правительства Саксонии Майкл Кречмер сказал, что правительство Италии обратилось за помощью.

Земля Северный Рейн-Вестфалия заявила о планах принять 10 итальянских пациентов в ближайшие дни.

Сообщается, что лечение пациентов из Италии станет полезным опытом для Германии, где ожидают значительного роста серьезных случаев заболевания внутри стране в ближайшие 5-7 дней.

Сообщается также, что в университетская клиника немецкого Фрайбурга также приняла несколько пациентов с коронавирусом из Франции.

По состоянию на 19:00 24 марта в Германии зарегистрировано почти 32 000 заболевших COVID-19, умерли 149 человек; в Италии – заболели более 69 000, умерли 6820 человек.

Сегодня ВОЗ предположили, что США могут стать глобальным эпицентром пандемии коронавируса.

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